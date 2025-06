GUIDONIA – La Polizia Locale cerca carro attrezzi per la rimozione forzata dei veicoli

Il Comune di Guidonia Montecelio intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli, in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada.

Per questo la Polizia Locale ha pubblicato una manifestazione di interesse – CLICCA E LEGGI LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – finalizzata al solo scopo di individuare operatori idonei del settore, regolarmente abilitati, che intendano fornire la propria disponibilità per il servizio.

Successivamente all’individuazione dei soggetti interessati, e verificata la loro idoneità, si procederà, con idoneo invito a richiedere l’invio della propria offerta.

Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo affidamento dei servizi senza alcun impegno verso terzi.

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire in totale assenza dei costi per il Comune di Guidonia Montecelio, mentre il costo delle singole prestazioni, sarà sostenuto esclusivamente dai soggetti responsabili della circolazione del veicolo ed/o trasgressori ai sensi delle norme del Codice della Strada.

Soggetti idonei a partecipare all’indagine:

• Soggetti in possesso dei requisiti di cui all’ art. 354 del D.P.R. n° 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada” e pena esclusione ai sensi dell’ Art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti):

• Soggetti in possesso di Cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE;

• Soggetti di età non inferiore ai 21 anni;

• Soggetti non sottoposti a misure di sicurezza personale o misure di prevenzione;

• Soggetti che non abbiano riportato condanne né che siano sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio dell’attività di autoriparazione;

• Soggetti che non siano stati interdetti o inabilitati o che abbiano in corso un procedimento di interdizione o inabilitazione.

Le imprese partecipanti, pena esclusione dalla gara, debbono essere in possesso di:

a. Licenza di autorimessa ai sensi dell’ art. 86 del T.U.L.P.S. e dell’ art. 19 del DPR 24.07.1977 n.616 (Deposito Giudiziario autorizzato così previsto per legge) ed essere iscritto all’ Albo della Prefettura competente;

b. Disponibilità esclusiva di veicoli debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’ Art. 12 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 Dicembre 1992 – n°495)

c. Disponibilità esclusiva di un’idonea area di deposito, che permetta il normale accesso di tutte le tipologie di veicoli di cui al C.d.S. ed il loro relativo ricovero – D. LGS 3 aprile 2006, n. 152, e la cui ubicazione sia compatibile con la necessità di un pronto intervento e restituzione rispetto al luogo di aggancio/rimozione, e preferibilmente nel territorio di Guidonia Montecelio, anche ai fini dei dovuti controlli di Polizia Locale sul rispetto della normativa di Settore;

d. Polizza assicurativa contro gli infortuni relativa ai terzi trasportati ai sensi dell’ Art. 54 comma 1 lett. g) del Codice della Strada;

Manifestazione di interesse

Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione tecnico organizzativa previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il loro interesse ad assumere detta concessione di servizi presentando apposita istanza.

In particolare il soggetto giuridico dovrà, pena esclusione:

• Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell’Art. 94 del D. Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti);

• Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ( e comunque di avere titolo alla regolarizzazione fin dal momento della presentazione della domanda);

• Rispettare le condizioni del Capitolato d’ appalto allegato;

Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse e criteri per la scelta del concessionario

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena esclusione:

• Tramite posta certificata all’indirizzo: polizia.municipale@pec.guidonia.org

• Entro e non oltre le ore 12.00 del 04 / 07 / 2025

La PEC di manifestazione di interesse dovrà riportare al suo esterno l’oggetto della procedura in corso, l’intestazione e l’indirizzo del mittente.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna altra documentazione inerente ai servizi offerti, che sarà successivamente richiesta e sottoposta a valutazione:

A pena di nullità l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse con dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta interessata su apposito modulo di adesione (CLICCA E LEGGI IL MODULO DI ADESIONE).

Il Comune informa che l’avviso pubblico e la successiva ricezione della manifestazione di interesse, non vincolano l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Le istanze di manifestazione di interesse che perverranno, hanno il solo scopo di comunicare, all’Ente proponente, la disponibilità degli operatori economici a rendere il servizio in oggetto:

In ogni caso il Comune di Guidonia Montecelio si riserva la facoltà di non procedere successivamente all’affidamento, oppure di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida, oppure di integrare l’elenco dei soggetti da invitare senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

In caso non dovessero pervenire nei termini indicati proposte di operatori per lo svolgimento del servizio, l’ Amministrazione negozierà direttamente con un operatore individuato.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richieste all’indirizzo PEC: polizia.municipale@pec.guidonia.org

Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di 2 anni a partire dal giorno dopo la stipula del contratto di convenzione.