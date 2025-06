GUIDONIA – Luca D’Ortenzi è Campione Europeo Silver dei Mediomassimi

Era il match più importante della sua carriera.

Per questo dopo oltre un anno di stop causa infortunio, è tornato sul ring al massimo della forma e con la concentrazione giusta.

Così, al termine di un match combattuto fino all’ultimo secondo, venerdì sera 20 giugno Luca D’Ortenzi ha conquistato il titolo europeo Silver dei Mediomassimi Ebu.

Luca D’Ortenzi al momento della premiazione

A Santa Marinella il pugile di Guidonia soprannominato “The Gentleman” è stato protagonista di una serata memorabile per il pugilato italiano superando lo spagnolo Carlos Lamela con un verdetto a maggioranza di 114-114; 116-112; 115-113, punteggi che riflettono l’equilibrio e l’intensità dell’incontro organizzato dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni e dalla Santa Marinella Ring.

Un’altra immagine di Luca D’Ortenzi al termine del match vinto ai punti in 12 riprese

La vittoria di venerdì potrebbe spalancare a Luca D’Ortenzi le porte per il titolo Europeo, un traguardo che suggellerebbe una carriera costellata di tanti successi: campione italiano dei Pesi Massimi, vincitore del titolo del Mediterraneo IBF dei Massimi leggeri, campione internazionale IBF e campione internazionale IBO dei Cruiser.

Luca D’Ortenzi insieme al suo maestro Simone Autorino

“Non è stato un grande match, i grandi match si fanno in due e lo spagnolo ha più pensato a non prenderle che a darle! Luca ha preso un colpo alla prima ripresa, e basta! E come si evince dalla foto non ha un segno, e dopo 12 round già è un’impresa!”, commenta il maestro Simone Autorino della “Roma Est Boxing Club” di Guidonia che insieme a Fabio Fantauzzi ha preparato “The Gentleman” al match della carriera e che a Santa Marinella è stato affiancato all’angolo anche da Valerio Fantauzzi, Marco D’Alessandris e Alberto Moretto.

“Luca – ha aggiunto l’allenatore Simone Autorino – ha vinto il titolo italiano nei Massimi, tre titoli internazionali nei Cruiser fino ad arrivare numero 8 al mondo per l’IBF, e l’Ebu Silver nei Mediomassimi!

Titoli in tre categorie… credo che negli ultimi 10-15 anni ci siano riusciti in pochissimi!”.

Nota di colore.

A cantare l’inno di Mameli all’apertura dell’incontro del campione di Guidonia è stata Chiara Orlando, la 16enne cantante di Setteville di Guidonia e figlia di Michele Orlando, il 52enne ex campione di pugilato nei primi anni Duemila (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).