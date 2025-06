ZAGAROLO – Sicurezza e rischio elettrico: E-distribuzione incontra associazioni, Protezione Civile e tecnici comunali

Rafforzare la cultura della sicurezza e sensibilizzare sui rischi connessi ad attività in prossimità di linee elettriche.

Questo l’obiettivo dell’evento organizzato dall’Area Operativa Regionale Lazio di E-Distribuzione in collaborazione con il Comune di Zagarolo tenutosi venerdì 27 giugno presso Palazzo Rospigliosi.

Secondo un comunicato stampa di Enel, l’incontro è nato con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i partecipanti sul potenziale rischio infortuni in occasione di attività legate a infrastrutture elettriche e ha visto la partecipazione, tra gli altri, di associazioni edili, pescatori, giardinieri, ingegneri, architetti, geometri, Protezione Civile e tecnici comunali.

Fondamentale, per il raggiungimento dell’obiettivo, è stato illustrare le principali caratteristiche degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica (alta, media e bassa tensione) e le modalità per gestire le operazioni e le attività in caso di emergenza nella massima sicurezza.

In relazione al rischio elettrico, sono state discusse le problematiche operative legate agli interventi di emergenza della Protezione Civile e-o operatori del soccorso in occasione di incendi o calamità.

Di particolare interesse le modalità di richiesta verso E-distribuzione, finalizzate allo svolgimento del lavoro in totale sicurezza, come, ad esempio, quelle finalizzate alla disalimentazione delle infrastrutture e tutto ciò che può servire a lavorare nell’ottica della creazione di basi solide per la prevenzione e il ripristino del servizio elettrico.

Porre le basi per future attività addestrative con simulazione di scenari di emergenza e di soccorso sulle reti elettriche, opportunamente riprodotti in ambiente protetto, ha fatto sì che la collaborazione performante tra tutti gli attori che operano sul territorio, a servizio delle comunità, all’insegna della sicurezza sul lavoro, ancora una volta si rivelasse elemento basilare e imprescindibile.