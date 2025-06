TIVOLI - Lotta, Michelle Cecca protagonista ai Campionati Europei Under 15

Ha soltanto 13 anni, ma riesce a battere atlete di più grandi di età e non a caso è Campionessa Italiana in carica di Lotta Libera Under 17.

Alcune immagini di Michelle Cecca ai recenti Campionati Europei Giovanili Under 15 di Lotta olimpica

Anche in maglia azzurra Michelle Cecca ha dato prova delle sue potenzialità ai Campionati Europei Giovanili Under 15 di Lotta olimpica tenutisi da mercoledì 25 a sabato 28 giugno, al PalaMare “Valter Vicentini” di Caorle.

Nel primo giorno di gara Michelle nella categoria 46 chili vince il match d’esordio contro l’atleta polacca per 9-0 e supera gli ottavi di finale contro la greca con un netto 11-0.

Nei quarti di finale affronta la forte atleta turca, poi finalista, e perde 6-0. In base al regolamento, tutti gli atleti sconfitti da uno dei due finalisti accedono ai ripescaggi.

Michelle viene quindi ripescata e, nel secondo giorno di gara, vince per schiena contro l’atleta moldava Marciuc 10-5, conquistando così l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo contro la russa Aliakbarova, già medagliata ai Campionati Europei 2023.

La finale si conclude 12-2 in favore dell’atleta russa, ma c’è stato un momento decisivo in cui Michelle è riuscita a portarla a schiena senza però riuscire a finalizzare l’azione.

Un segnale importante delle sue potenzialità.

Negli ultimi 12 mesi la giovanissima atleta della “Team-Made” di Campolimpido di Tivoli, allenata dal papà Guglielmo Cecca e dal maestro Stefano Robotti, ha dimostrato che l’età è solo un numero quando ci sono passione e duro lavoro. Michelle ha infatti conquistato i Campionati Italiani Under 13, due volte i Campionati Italiani Under 15, i Campionati Italiani Under 17 e il Trofeo Internazionale Labrone (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A maggio 2024 ha partecipato ai Campionati Europei Under 15, classificandosi al 17esimo posto.

“Questa esperienza conferma che il percorso intrapreso è quello giusto e che tutto il lavoro svolto ha dato i suoi frutti – commenta il papà allenatore Guglielmo Cecca – Michelle si allena 9-10 volte a settimana e, nonostante l’impegno sportivo, ha brillantemente superato gli esami di terza media, con una media del 9.

Adesso qualche giorno di meritato riposo, poi si riprende la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti che porteranno ai Campionati Europei di maggio 2026, in programma in Bulgaria.

Con sempre maggiore consapevolezza: la medaglia è sempre più vicina”.