FIANO ROMANO – “Imprima non paga stipendi e quattordicesime”: i lavoratori incrociano le braccia per due ore

A Fiano Romano c’è paura tra i dipendenti dello stabilimento “Imprima Spa”, la holding di un gruppo multinazionale dedicato interamente alla stampa e al finissaggio tessile.

Dopo lo spettro dei licenziamenti e della Cassa Integrazione ora i lavoratori reclamano il mancato pagamento dello stipendio e della quattordicesima mensilità, per questo le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil di Roma hanno organizzato un presidio per giovedì 3 luglio dalle ore 11,00 alle ore 13,00 davanti alla sede di lavoro in via dell’agricoltura 18, nella zona industriale di Prato della Corte, a Fiano Romano.

“Siamo fortemente preoccupati che il Gruppo Imprima non solo continui a non adempiere ai propri obblighi retributivi e contributivi, ma che la crisi, ormai strutturale, stia degenerando ulteriormente”, scrivono in un comunicato stampa alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv le RSA e le Segreterie di Roma e Lazio Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.

“Una crisi annunciata da tempo – proseguono i sindacati – ma che durante i nostri incontri mensili non è mai stata rappresentata con la gravità attuale: una situazione così drammatica da vedere persino AMCO, principale creditore, escludere nuovi rifinanziamenti.

Cresce la nostra indignazione di fronte a una gestione opaca e non trasparente, che ha portato un gruppo industriale, un tempo orgoglio del made in Italy, a diventare un caso di vera e propria emergenza occupazionale: 300 famiglie lasciate senza reddito e senza certezze per il futuro!

Siamo inoltre allarmati dal fatto che l’azienda ha richiesto l’attivazione della Cassa integrazione per Cessazione e dichiarato che non anticiperà più l’assegno di cassa, lasciando i lavoratori in balia dei lunghi tempi procedurali dell’INPS!

Questo per noi è inaccettabile!

Le lavoratrici ed i lavoratori non possono essere lasciati senza retribuzione per mesi!!

Dove finiscono i proventi delle attività esternalizzate da Imprima?

Non possiamo tollerare che vengano pagati prima i fornitori e dimenticati i dipendenti!

Il Gruppo Imprima dovrebbe mettere al primo posto i lavoratori in questo momento, garantendo il loro sostentamento attraverso il salario!

Per questi motivi, invitiamo le lavoratrici e i lavoratori della sede di Fiano Romano a partecipare numerosi al presidio del 3 luglio, per affermare con forza:

“NON ACCETTIAMO L’ATTEGGIAMENTO GRAVEMENTE NEGLIGENTE DEL GRUPPO IMPRIMA. VOGLIAMO IL NOSTRO STIPENDIO!”

Ci vediamo numerosi davanti alla sede di lavoro!!”.