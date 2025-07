FARA IN SABINA – I 100 anni della Diocesi Sabina Poggio Mirteto

Si terrà domenica 6 luglio presso l’Abbazia di Farfa il Pellegrinaggio giubilare della Diocesi di Sabina Poggio Mirteto.

Sarà l’occasione per celebrare anche il centenario dell’unificazione delle Diocesi di Sabina e di Poggio Mirteto avvenuta con la Costituzione Apostolica “Suburbicariae Sabinae Dioecesis” del 3 giugno 1925, un evento storico che ha portato all’unificazione di tutto il territorio sabino e dell’hinterland romano in un’unica Diocesi, di cui oggi è titolare il cardinale Giovanni Battista Re, che ha recentemente celebrato i funerali di Papa Francesco.

Saranno 3 i momenti che caratterizzeranno il Giubileo Diocesano.

Il Pellegrinaggio.

Il motto “Peregrinantes in spem” mette in evidenza questo segno peculiare dell’Anno Santo. Il Pellegrinaggio è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza.

Per concretizzare questo aspetto, il Pellegrinaggio Diocesano consisterà nel percorrere poco più di un chilometro a piedi, esattamente all’incrocio tra la via Farense e via di Porta Montopoli (incrocio per Toffia).

Arrivati a Farfa si entrerà in Basilica per le preghiere previste al fine di ottenere l’Indulgenza plenaria. Terminate le preghiere si uscirà per recarsi nel chiostro rinascimentale dell’Abbazia.

La Mostra sui 100 anni della Diocesi

Curata dall’Ufficio diocesano per i Beni culturali, sarà allestita nel chiostro rinascimentale una Mostra sui 100 anni della Diocesi Sabina che ripercorrerà le tappe principali dall’unificazione ad oggi attraverso foto e scritti che aiuteranno a conoscere la storia della chiesa nel territorio sabino.

La celebrazione Eucaristica all’aperto.

Terminata la visita alla Mostra i pellegrini potranno recarsi nel Parco Cremonesi dove alle 19 inizierà la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, Monsignor Mandara e concelebrata da Monsignor Lino Fumagalli (Vescovo di Sabina dal 2000 al 2011), Mons. Marcelo Sanchez Sorondo (Vescovo titolare di Vescovìo), Mons. Ignazio Sanna (Commissario Pontificio per l’Abbazia di Farfa) e da tutti i sacerdoti della Diocesi.

Sono state invitate a presenziare le autorità civili e militari del territorio.

“Abbiamo preparato questo appuntamento con gioia ed entusiasmo – ha dichiarato il vescovo della Diocesi Sabina Poggio Mirteto, monsignor Ernesto Mandara – Sarà per tutto il territorio un momento importante di celebrazione e di festa nel Signore, per vivere sempre di più i doni dell’unità e della speranza che Dio ha voluto donare alla nostra Diocesi”.