TIVOLI – Torna “Equilibro”, il mercatino dei libri scolastici usati

Dopo il grande successo riscontrato l’anno scorso, la Rete degli Studenti di Tivoli ripropone l’iniziativa Equilibro, il mercatino dei libri scolastici usati organizzato dagli studenti, per gli studenti, che mira ad essere equo, accessibile, e conveniente per tutti.

Secondo un comunicato stampa della Rete degli Studenti, l’iniziativa prosegue con l’obiettivo di aiutare concretamente studenti e famiglie in un quadro di difficoltà economica generalizzata con i prezzi dei libri e dei materiali.

Nonostante i bonus e le altre misure spot messe in campo dalle istituzioni, molte famiglie fanno fatica a far fronte alle spese del rientro a scuola: oltre ai libri scolastici, che da soli possono arrivare ai 4-500€, si aggiungono le spese per i trasporti pubblici e altri materiali come quelli di cartoleria.

Inoltre, con la nostra vogliamo contrastare il fenomeno dei mercatini tradizionali che spesso valutano a pochi euro libri comprati nuovi pochi mesi prima per molto di più.

Equilibro congiunge la praticità della vendita ai mercatini tradizionali con la convenienza della vendita diretta tra privati.

Chi acquista, infatti, paga la metà del prezzo del listino, mentre chi vende riceve l’80% di quella metà.

Ad esempio, vendendo un libro che di listino costa 20€, questo verrà venduto da noi a 10€, e il venditore originale riceverà 8€.

A partire da venerdì 9 luglio (dalle 15 alle 17), il mercatino si svolgerà presso lo SPI CGIL di Tivoli in Viale Trieste, 40, il martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 15 alle 17.

Per più info: 3917952078,

tivoli@retedeglistudenti.lazio.it,

instagram.com/retestudenti_tivoli,

facebook.com/equilibro.tivoli