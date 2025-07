Vasto incendio di vegetazione oggi pomeriggio, martedì primo luglio, a Morlupo dove è stato necessario evacuare una casa di riposo.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, le fiamme sono divampate verso le ore 14 in via Monte Rigorio, dove è intervenuta una squadra del distaccamento di Montelibretti con l’autobotte, più una autobotte con al seguito alcuni moduli di Protezione Civile oltre alla partenza Boschiva di Tivoli 18/A2 ed il DOS dei pompieri.

Le fiamme hanno lambito la Residenza Sanitaria per Anziani “Residenza Arcobaleno”, per questo durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 ed alcuni infermieri in servizio presso la casa di riposo, hanno effettuato una evacuazione controllata dei degenti.

Il 118, oltre alle ambulanze, ha messo a disposizione un pulmino per le persone anziane deambulanti, tutti i pazienti della struttura sono stati ospitati presso la Sala multimediale del comune di Morlupo.

Continuano comunque le operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio in atto.

Le aree interessate rimangono presidiate dai vigili del fuoco e della protezione civile, con il coordinamento della polizia locale e dei carabinieri.

Sul posto sono intervenute anche la protezione civile di Castelnuovo di Porto, Castel Chiodato, Sacrofano e Fonte Nuova.