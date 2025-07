L’Italia sul tetto d’Europa nella Lotta greco-romana grazie ad un giovane atleta di Guidonia Montecelio.

Lorenzo Proietti durante una gara ai Campionati Europei Giovanili Under 15 di Lotta

Si chiama Lorenzo Proietti, 15enne di Villanova, è campione italiano in carica ed è stato protagonista ai Campionati Europei Giovanili Under 15 di Lotta olimpica tenutisi da mercoledì 25 a sabato 28 giugno, al PalaMare “Valter Vicentini” di Caorle.

Lorenzo Proietti, impegnato nella categoria 62 chilogrammi, ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo imponendosi con autorità nella finale contro il romeno Albert Gabriel Deacu: un netto 4-0 che ha suggellato un percorso solido e coraggioso.

A Caorle Lorenzo Proietti ha vinto 4 incontri sui 5 disputati conquistando il bronzo

Agli Europei di Lotta Greco Romana a Caorle l’atleta azzurro dello “Sporting Club Villanova” ha brillato particolarmente superando nell’ordine il serbo Nagulov (4-0), l’estone Kannella (9-0) e il georgiano Kitiashvili (4-1), prima di arrendersi in semifinale all’ucraino Ibrahim Nasibov, in un match combattutissimo chiuso sul 3-2.

Una prova maiuscola dell’azzurrino guidato dai tecnici Gianluca Caniglia, Sergio Armenise e dal presidente della commissione giovanile Filippo Gargaglia.

Lorenzo insieme agli atleti dello “Sporting Club Villanova”

Lorenzo ed il suo allenatore Mimmo Giuffrida hanno ricevuto i complimenti da tutto lo staff azzurro e da gran parte degli allenatori italiani.

A maggio Lorenzo Proietti ha vinto il titolo di campione italiano ai Campionati Italiani Under 15

Vale la pena ricordare che la convocazione in Nazionale per Lorenzo Proietti è arrivata dopo aver vinto il titolo di campione italiano ai Campionati Italiani Under 15 di Lotta greco-romana organizzati dalla Fijlkam al PalaPellicone di Ostia Lido lo scorso 10 maggio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lorenzo Proietti tra il maestro Mimmo Giuffrida e il padre Francesco Proietti

In quell’occasione il campione di Villanova ha vinto il primo incontro per superiorità tecnica in 54 secondi, si è imposto nella seconda gara per schienata in 42 secondi, nel terzo ancora per superiorità tecnica sempre in 42 secondi e nel quarto per superiorità tecnica in 36 secondi.

In meno di 3 minuti Lorenzo Proietti ha conquistato il titolo di campione italiano, chiudendo tutti gli incontri prima del tempo: un talento destinato a lasciare un segno nella Lotta greco-romana.