TIVOLI – Disabili Under 60 al villaggio turistico, aperte le iscrizioni

Il Comune di Tivoli organizza un soggiorno marino riservato ai cittadini con disabilità presso il villaggio turistico “Welcome” di Tortoreto Lido dal 4 al 13 Settembre (CLICCA E SCARICA IL BANDO).

Le domande potranno essere presentate entro il 16 luglio alle ore 12:00 agli uffici Urp del Comune di Tivoli, oppure tramite pec all’indirizzo info@pec.comune.tivoli.rm.it (CLICCA E SCARICA IL MODULO DI DOMANDA).

Il soggiorno è riservato a persone con disabilità residenti a Tivoli con una invalidità riconosciuta del 100% e certificazione di cui al comma 3, art. 3, della Legge 104/92, che non abbiano superato il 60esimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza.

Possono inoltre partecipare, derogando al limite d’età, coloro che sono carrozzati in quanto non avrebbero l’opportunità di fruire di altri tipi di soggiorno.

Gli accompagnatori delle persone con disabilità sono tenuti al versamento di una quota di compartecipazione in ragione del valore dell’Isee socio-sanitario del portatore di disabilità mediante il sistema PagoPA.

Qualora il richiedente non abbia compilato la DSU e, di conseguenza, non sia presente l’attestazione Isee sulla piattaforma Siuss dell’Inps, dovrà essere pagata la quota fissa di compartecipazione.

Il Comune si riserva, qualora le domande pervenute superino i posti disponibili, di limitare il numero di partecipanti e, qualora non si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti, di annullare il soggiorno.

In caso di esubero delle domande rispetto ai posti messi a bando, l’Ente procederà a stilare una graduatoria di ammissione secondo l’ordine crescente di Isee ordinario acquisito tramite la piattaforma Siuss di Inps, ed in caso di parità si darà precedenza al richiedente maggiore d’età.

Qualora il richiedente non abbia presentato la DSU e quindi l’attestazione Inps non sia presente in piattaforma Siuss, la domanda sarà collocata in fondo alla graduatoria.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:

1. Attestazione medica;

2. Verbale della commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile;

3. Verbale della commissione sanitaria della L. 104/1992, art. 3, comma 3;

4. Copia del documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al soggiorno esclusivamente le persone la cui disabilità non sia connessa a patologie derivanti da processi di invecchiamento.