MONTEFLAVIO - Musica no stop, Food e Drink: torna lo “Strange Days Festival”

A Monteflavio torna lo “Strange Days Festival”, la tre giorni di grande musica no stop, food and drink dalle 20 alle 2 organizzata dalla Pro Loco Monteflavio presieduta da Pierluigi Giacomelli, un evento musicale simbolo della Sabina romana, che da 11 anni si è ormai imposto come uno dei principali Festival del Lazio.

Gli organizzatori dello “Strange Days Festival”

Dopo il grande successo della scorsa edizione, lo “Strange Days Festival” è pronto a tornare per la dodicesima edizione.

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, il grande parco pubblico di Monteflavio, nello straordinario scenario dei Monti Lucretili e circondato dalla natura incontaminata della Sabina romana, ospiterà grandi artisti .

Nella prima serata “The Pischellis”, “Dj Prince” e “Giancane”.

Sabato sera 12 luglio protagonisti saranno “GiovediGvd”, “Marco Valeri Dj”, “Roma Power Party”, “Federica” e “Il Pagante”.

Domenica anche un evento di boxe, mentre la serata sarà animata da Tiziano Marino, “Jess & Noe” e dal Dj Set.

L’ingresso è gratuito.

Artisti nazionali e regionali hanno calcato il palco del festival, con nuove proposte e grandi nomi: in tutto, sono quasi 100 gli artisti che si sono esibiti nelle 11 edizioni del festival, tra cui nomi come COEZ, BRIGA, LUDWIG, RANCORE, MOSTRO, SHADE e GIANNI BISMARK, grazie alla collaborazione con diverse etichette che si sono alternate negli anni.

Ma lo “Strange Days Festival” non è solo musica!

Nelle scorse edizioni, il festival ha ospitato artisti emergenti e già affermati dello scenario della street art, come Violetta Carpino e Giusy Guerriero, e della fotografia, come Livia Granati, regalando anche suggestive performance dal vivo.

Inoltre, il tutto è accompagnato da buon cibo, birra, cene e tanto divertimento.