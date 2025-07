ASCREA – Torna la regina dell’estate: la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate laziale: la 37ª Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, che si svolgerà domenica 3 agosto 2025 ad Ascrea, suggestivo borgo affacciato sulle sponde del Lago del Turano.

Quella che nacque come una semplice spaghettata tra amici si è trasformata, nel corso degli anni, in una celebrazione della cucina e della cultura locale, richiamando migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Ascrea APS, con il patrocinio del Comune di Ascrea.

Dalle ore 12:00 fino a mezzanotte, protagonista indiscussa sarà la fettuccina all’uovo con sugo bianco ai funghi porcini, accompagnata da bruschette, salsicce, fagioli e vino locale, sotto l’ampia tensostruttura coperta predisposta per l’occasione.

La giornata sarà animata dalla travolgente energia della SMILF STREET BAND, mentre il gran finale della serata vedrà protagonista l’inarrestabile allegria di ENRICOTTAVO SHOW, pronto a far cantare e ballare grandi e piccini.

Per le vie del borgo sarà allestito un mercatino della COLDIRETTI con stand di prodotti tipici del territorio. I visitatori potranno inoltre esplorare la mostra fotografica “Installazioni Murali”, immersi nel paesaggio mozzafiato che caratterizza Ascrea.

È previsto un comodo servizio navetta gratuito dalla strada provinciale fino al centro del paese, con assistenza del personale addetto.

Con i suoi scorci sul lago e i sentieri nei boschi, Ascrea rappresenta un rifugio autentico per chi cerca relax, convivialità e un ritorno ai sapori genuini di una volta.

Segnate la data e preparate il palato: il 3 agosto, ad Ascrea, la tradizione è servita!

Info utili:

Dal panorama mozzafiato e una disarmante semplicità Ascrea è un piccolo paesino di duecento anime nella provincia di Rieti. È la meta ideale per chi vuole scappare dal caos quotidiano e ritrovare un po’ di serenità, trascorrendo una giornata in riva al lago o passeggiando nei freschi e rigogliosi boschi da cui poter ammirare uno tra più bei panorami della Regione Lazio e non solo.

Come arrivare:

da Rieti > SP Turanense > Lago del Turano > Ascrea

da Roma/Sabina > Via Salaria > Osteria Nuova > Lago del Turano

da Roma > A24/Via Tiburtina > Carsoli > Lago del Turano

da L’Aquila > A24 uscita Carsoli > Lago del Turano

Salendo dal bivio di Ascrea troverete gli addetti che vi faranno parcheggiare lungo la via che porta al paese, da quel punto sarà disponibile il servizio navetta gratuito per arrivare dentro al paese.

Contatti:

Facebook / Instagram : @ProLocoAscrea e-mail: proloco@ascrea.eu