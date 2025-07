TIVOLI – Assistenza ai malati di Alzheimer, la Cgil contro i tagli decisi da Asl e Regione

In riferimento all’articolo TIVOLI – Tagli all’assistenza ai malati di Alzheimer, i lavoratori manifestano davanti alla Asl, e in riferimento all’articolo TIVOLI – Alzheimer, la Asl garantisce l’assistenza domiciliare ai pazienti, da Cgil, Spi e Fp Cgil di Rieti Roma est Valle Aniene riceviamo e pubblichiamo:

“La Cgil, unitamente allo Spi e alla Fp Cgil di Rieti Roma est Valle Aniene, esprimono indignazione circa le scelte miopi e puramente ragionieristiche della Regione Lazio e della Asl Rm5, tese ad abbandonare i malati di Alzheimer e le loro famiglie, nei confronti dei quali vogliamo trasmettere profonda solidarietà.

Stessa solidarietà che vogliamo arrivi anche alle lavoratrici e lavoratori della cooperativa sociale Osa, collocati in cassa integrazione e per la quasi totalità a zero ore, frutto della scelta di Regione Lazio e di Asl Rm 5, che definiamo scellerata.

Ricordiamo che la Regione Lazio, a margine dell’incontro svoltosi nel mese di aprile u.s, si era impegnata a costruire una delibera di giunta per dare continuità al servizio; non solo non è accaduto, ma il tentativo di quest’ultima e della Asl Rm 5 sembra essere quello di scaricare sui “distretti sociali e sui comuni interessati, i singoli assistiti”, cosi l’Assessore Maselli, nel confronto con le parti sociali il 4 luglio u.s.

Cgil, Spi e Fp di Rieti Roma Est valle Aniene, nel ritenere inaccettabile le scelte e il metodo adoperato dalla Regione Lazio e dalla Asl rm5 ed essendo fortemente preoccupati per gli impatti di natura sociale e occupazionale che si determineranno sul territorio, assumeranno ogni opportuna iniziativa, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni e associazioni che insieme a noi condividono tali preoccupazioni, per difendere il diritto alla fragilità e il diritto all’occupazione”.