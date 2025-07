TIVOLI – Reunion Bikers: musica, motori e solidarietà all’Anfiteatro di Bleso

Sabato prossimo 19 luglio l’Anfiteatro di Bleso a Tivoli ospiterà una serata unica che unisce rombi di motori, vibrazioni rockabilly e impegno solidale.

Reunion Bikers, raduno di moto custom e auto americane d’epoca, torna per sensibilizzare sul tema delle malattie rare infantili grazie al lavoro del Comune di Tivoli e delle associazioni 8212 e MPM Gens, con il patrocinio della Regione Lazio.

L’ingresso sarà libero dalle ore 18 fino a tarda notte.

Un festival su due ruote e note vintage

L’evento si annuncia imperdibile: Harley‑Davidson, muscle car americane dagli anni d’oro e l’inconfondibile sound dei V‑twin daranno forma a un’atmosfera d’altri tempi.

Sul palco salirà Antonio Sorgentone, eccellenza del boogie‑woogie e rock’n’roll italiano, con oltre 600 concerti all’attivo in Italia e in Europa, tra cui Svezia, Germania, Belgio, Francia e Svizzera. Il musicista, noto per le sue performance incendiarie e lo stile retrò, ha recentemente annunciato sui suoi canali social una nuova ondata di live estivi, includendo con entusiasmo la tappa di Tivoli tra le più attese.

Ospiti e numeri da record

Tra gli ospiti di rilievo anche Mirko Frezza, attore romano e volto noto del grande schermo, recentemente protagonista dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi. Frezza è inoltre molto attivo nelle attività sociali, in particolare nelle periferie romane, dove promuove progetti di inclusione e recupero.

La sua presenza aggiunge prestigio a una serata che si preannuncia ricca di emozioni, musica e partecipazione. L’organizzazione prevede una partecipazione compresa tra le 20.000 e le 30.000 presenze, con appassionati provenienti da tutta Italia.

Più di un raduno: musica, food e cultura

– Street food e birra artigianale

– Stand tematici con tatuaggi, accessori biker e abbigliamento vintage

– La MotoBiblioteca Stop&Go, spazio culturale itinerante con presentazioni di libri a tema motocicletta

– L’anteprima ufficiale dell’Eternal City Motorcycle Show, che si terrà a Roma il 27 e 28 settembre presso La Nuvola (EUR)

Informazioni pratiche

Data: sabato 19 luglio 2025

Orari: dalle 18:00 a tarda notte

Luogo: Anfiteatro di Bleso, Tivoli

Ingresso: gratuito