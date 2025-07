GUIDONIA – Scuole Superiori: nelle classi prime e seconde è rimandato uno studente su 4

Il passaggio dalle scuole medie inferiori a quelle superiori continua a rappresentare un ostacolo per molti studenti.

E’ quanto emerge dall’analisi dei dati realizzata dal quotidiano on line Tiburno.Tv sugli scrutini dalla I alla IV classe negli Istituti superiori di Guidonia Montecelio durante l’anno scolastico appena concluso.

L’anno della riforma del voto di condotta sul quale incidono le assenze: bocciatura col 5 e debito formativo in caso di 6.

CLASSI PRIME: BOCCIATI IN CALO, BOOM DI RIMANDATI

Vale la pena evidenziare che la statistica per le classi prime riguarda soltanto tre istituti su 4: dal 2021, infatti, non si formano classi prime e seconde nell’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di via Zambeccari a Guidonia Centro, così come nella sede centrale di Tivoli.

Gli scrutini riguardano quindi un totale di 686 iscritti nelle prime classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298 (l’ex Liceo “Ettore Majorana”) – con gli indirizzi di Scienze umane, Scientifico, Linguistico e Musicale -, dell’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano” e dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta”.

Su 686 alunni scrutinati in 74, ossia il 10,78%, ripetono l’anno, mentre altri 162 – pari al 23,61% – sono chiamati all’esame di riparazione di settembre.

Il dato sui bocciati è addirittura confortante se messo a paragone con quello dell’anno scolastico 2023-2024, quando nelle classi prime, su un totale di 677 studenti iscritti a ripetere l’anno furono 94 ragazzi, ossia il 13,88%.

CLASSI PRIME, I PIU’ BRAVI AL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Analizzando nel dettaglio gli scrutini delle classi prime negli Istituti superiori di Guidonia spicca il 21,62% di non ammessi al secondo anno all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta”. In particolare su 111 alunni, 24 sono stati bocciati di cui 5 giudicati non scrutinabili.

Ad essi se ne aggiungono 30 ammessi con debito, ossia il 27,02%. Numeri molto simili a quelli dell’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano”, dove i bocciati nelle prime rappresentano il 16,70% e gli studenti con giudizio sospeso addirittura il 30,15%. Isola felice l’ex Liceo “Majorana”, oggi Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298.

L’indirizzo Scientifico, Linguistico e Musicale conta appena il 6,80% di non ammessi e il 21,90% di rimandati a settembre. Al Liceo delle Scienze Umane la percentuale dei bocciati scende al 2,10% e quella dei ragazzi con giudizio sospeso al 18,90. Il restante 80% è promosso al secondo anno. Infine l’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano”, dove al 16.70% di non ammessi si somma il 30,15% di studenti con giudizi sospesi.

CLASSI SECONDE: AL “VOLTA”, AL “MAJORANA” E AL “PISANO” RIMANDATO 1 SU 4

Gli scrutini delle seconde classi restituiscono un quadro più omogeneo All’Istituto “Volta” si registra il record di studenti bocciati al secondo anno o rimandati.

A ripetere l’anno all’Istituto tecnico tecnologico saranno 13 ragazzi – di cui uno non scrutinabile – su 113, ossia l’11,50%. A sostenere l’esame a settembre sono invece 28, quindi il 24,77%.

Un numero, quest’ultimo, molto vicino al 24.20% di alunni con giudizio sospeso scrutinati al Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale, dove la percentuale di bocciati è ridotta a un 2,84%.

Allo stesso modo all’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano” si registra un 23% di rimandati – come negli altri due istituti superiori appena elencati – ma un 6% di ragazzi che ripetono l’anno.

CLASSI TERZE: MENO BOCCIATI ALL’ISTITUTO “LEONARDO PISANO”

Dagli scrutini dell’anno scolastico 2024-2025 a Guidonia Montecelio emerge il record positivo per l’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano”: con l’1,40% di ragazzi non ammessi è la scuola con meno bocciati e con un 18,16% di giudizi sospesi si attesta nella media.

Tanto è vero che al Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale la percentuale di non ammessi alla classe successiva è del 2,86% mentre quella dei rimandati è del 13,50%. E al Liceo delle Scienze Umane la percentuale di bocciati sale al 4,28% mentre si riduce al 7,14% la percentuali degli alunni con giudizio sospeso.

All’Istituto tecnico “Volta” di Guidonia si registrano infine su 9 studenti di terza 8 bocciati pari all’8,69% e 23 rimandati pari al 25%.

Nelle statistiche di Tiburno.Tv rientrano anche le classi terze dell’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di via Zambeccari a Guidonia Centro. Su 25 alunni se ne registrano 14 ammessi pari al 56%, 7 sospesi (il 28%), 3 i non ammessi (12%) e un non ammesso per mancata frequenza (4%).

CLASSI QUARTE: AL LICEO SCIENTIFICO IL 90% E’ PROMOSSO

Gli scrutini negli istituti superiori a Guidonia Montecelio consegnano un dato positivo: è il 90% di alunni di quarta superiore ammessi alla classe successiva al Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale.

All’Istituto superiore di viale Roma, infatti, si registra un 0% di bocciati e appena il 10,64% di giudizi sospesi.

Positiva la statistica delle classi quarte anche all’Istituto “Volta” con 2 soli bocciati su 102 ragazzi – appena l’1,96% – e 25 rimandati, pari al 24,50%.

All’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di via Zambeccari su 22 alunni della classe quarta 16 sono promossi (72,73%), 5 rimandati (20%) e un bocciato (4.55%).