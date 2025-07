MONTEROTONDO – Ciak si gira, in Comune c’è Claudio Bisio – VIDEO

https://youtube.com/shorts/6Kilv7jgDN8?feature=share

Oggi, mercoledì 9 luglio, palazzo Orsini sede del Comune di Monterotondo ha ospitato le riprese di alcune scene di “Uno sbirro in Appennino”, nuova fiction Rai in quattro puntate che andrà prossimamente in onda.

Protagonista Claudio Bisio, attore amatissimo dal pubblico televisivo e cinematografico, che al termine del ciak è stato ricevuto dal sindaco Riccardo Varone il quale gli ha fatto assaggiare le Ciambelle a Zampa, prodotto tipico di Monterotondo.

“Grazie alla società di produzione cinematografica Picomedia per aver scelto Monterotondo come location – ha commentato il sindaco Varone – all’assessora alla cultura Alessandra Clementini Assessora per questa splendida opportunità, al regista Renato De Maria, al cast e a tutta la troupe che ha utilizzato la nostra sede comunale”.