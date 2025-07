Calcio – Il Guidonia Montecelio 1937 FC investe sul futuro

Il Guidonia Montecelio 1937 FC non si concentra solo sulla prima squadra in Serie C, ma rafforza anche le basi del proprio settore giovanile. Il Direttore Generale Fabrizio Lucchesi è deciso a costruire un progetto strutturato e sostenibile in ogni reparto del club. In quest’ottica, è stato siglato un importante accordo tecnico-sportivo con il Tor Tre Teste, una delle realtà giovanili più prestigiose del Lazio: sarà qui che i giovani rossoblù si alleneranno nella prossima stagione.

Nel frattempo, come fa sapere la Società, arrivano anche i primi tre innesti per la squadra Under 15 Serie C:

– Lorenzo Zacaroli, terzino sinistro in arrivo dall’Acquacetosa, con ottima visione di gioco e spinta offensiva. Già capitano nel suo precedente club, è considerato un leader naturale.

(nella foto Lorenzo Zacaroli)

– Flavio Iacomino, terzino destro originario proprio di Guidonia Montecelio, dotato di buon dialogo tecnico e spirito di squadra.

(nella foto Flavio Iacomino)

– Edoardo Fioravanti, (nella foto di copertina) centrocampista intelligente tatticamente, capace di gestire il gioco con pochi tocchi e visione pulita.

I tre nuovi arrivi sono stati accolti dal responsabile del settore giovanile Giovanni Maglione, che sta portando avanti la selezione dei migliori classe 2011 per rafforzare la base del club e preparare giovani talenti al professionismo. A breve sarà ufficializzato anche lo staff tecnico dell’Under 15, e nei prossimi giorni sono attese altre firme.

(Daniele Di Cerbo)