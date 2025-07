PALOMBARA SABINA – Alla Posta come dal parrucchiere: a luglio chiusa il lunedì

L’ufficio postale di Palombara Sabina resterà chiuso ogni lunedì nel mese di luglio.

La notizia ha colto di sorpresa numerosi utenti che stamane, lunedì 14 luglio, si sono recati presso la filiale di viale Rieti recentemente ristrutturata.

Uno di essi ha contattato la redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv.

“Sulla porta d’ingresso – spiega il lettore di Tiburno.Tv – è stato affisso lo schema del mese che prevede la chiusura anche per i prossimi lunedì. Come i parrucchieri. Mi chiedo se sia normale che un servizio pubblico venga interrotto senza preavviso”.

Vale la pena ricordare che l’Ufficio postale di Palombara Sabina era stato chiuso il 20 marzo scorso per i lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale” e avrebbe dovuto riaprire al pubblico il 19 aprile (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per cause asseritamente imprevedibili i lavori sono stati prorogati per circa un mese e l’ufficio ha riaperto a fine maggio.

Stando alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, Poste Italiane non avrebbe condiviso con l’amministrazione comunale di Palombara Sabina la scelta della chiusura di lunedì.