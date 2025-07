FONTE NUOVA – Tre giocatori locali di Subbuteo protagonisti alla “Coppa Cecalocco”

Ci siamo. Il count down è finalmente iniziato.

Tra cinque giorni (sabato 19) si disputerà la terza edizione della Coppa Cecalocco di Subbuteo Tradizionale.

Sotto la sapiente regia dei fratelli Perotti (Marco e Simone due dei favoriti per la vittoria finale) coadiuvati dal salernitano Francesco Zolfanelli (vero e proprio deus ex machina della organizzazione), saranno sedici i giocatori, che, provenienti da tutte le parti d’Italia, si daranno battaglia per iscrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro.

Si giocherà nella frazione di Cecalocco (TR) nello splendido scenario del Parco della Valserra, su campi originali “Astropich” anni 80 e campi di cotone anni 70 originali con porte in plastica. Il torneo vedrà una prima parte svolgersi in gironi eliminatori e successivi passaggi del turno fino ad arrivare alle semifinali e finali.

Come in ogni manifestazione della FISCT si creeranno, dopo il primo turno, due tabelloni, uno master e uno cadetti.

La manifestazione, il cui calcio di inizio è previsto per le ore 10.00, prevederà (vera e propria chicca degli organizzatori) anche delle prove di abilità in cui tutti i sedici giocatori dovranno cimentarsi per cercare di aggiudicarsi anche il trofeo supplementare.

Previste coppe e medaglie per tutti i partecipanti.

Fonte Nuova sarà rappresentata dal napoletano Giovanni Genna (fresco neo tesserato per l’ALBA SUBBUTEO ROMA), da Giuseppe Tassone e da Alessandro Terracciano che invece (anche se il trofeo è prettamente individuale) difenderanno in ogni caso i colori del sodalizio rosso blù.

Il torneo valido per il circuito Waspa potrà essere seguito attraverso la pagina Facebook Subbuteo Table Soccer a Terni e prevederà, a differenza delle altre manifestazioni, un sorteggio integrale tra tutti e sedici partecipanti senza ricorrere al modulo serpentone, usato nelle competizioni ufficiali, e che prevede la suddivisione dei gironi in base al punteggio ranking del giocatore.

Giunta alla sua terza edizione, la Coppa ha visto finora primeggiare nel 2017 lo spoletino Sergio Bonucci e nel 2024 il Romano Patrizio Lazzaretti.

Chi sarà il prossimo?

Tra questi partecipanti sicuramente ci sarà il nome del vincitore del torneo. Questo infatti l’elenco dei giocatori con (tra parentesi) le squadre che hanno scelto per la manifestazione:

Marco Perotti (Napoli)

Giuseppe Cascioli (Palermo)

Ernesto Poncetta (Pescara)

Valerio Lombardo (Monza)

Marco Scannavini (Roma)

Francesco Zolfanelli (Salernitana)

Simone Perotti (Verona)

Roberto Torini (Genoa)

Giovanni Genna (Modena)

Luca di Lullo (Foggia)

Riccardo Galieti (Sampdoria)

Alessandro Terracciano (Perugia)

Giuseppe Tassone (Lazio)

Gianluca Vitali (Catanzaro)

Giuseppe Gatti (Pistoiese)

Mario Landi (Benevento)

(Giovanni Genna)