MORICONE – Latin Style, Laura Druta vince i Campionati Italiani di Danza Sportiva

Un’atleta di Moricone protagonista nella Danza Sportiva.

Laurenta Niculina Druta si è classificata prima ai Campionati Italiani di Categoria 2025

Laurenta Niculina Druta si è classificata prima ai Campionati Italiani di Categoria 2025 organizzati dalla FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva) presso la Fiera di Rimini, da sabato 5 luglio a ieri, domenica 13 luglio.

Laura Druta sul podio più alto nel Latin Style Categoria Over 50

Proprio ieri la 51enne atleta di Moricone ha conquistato il podio più alto nel Latin Style Categoria Over 50 e si è distinta nel duo sincronizzato insieme all’amica e connazionale Verginia Iacobita, sua compagna di tante gare. Per “Laura”, atleta della scuola di ballo “ASD Flanik Dance Academy” di Monterotondo Scalo, il successo di ieri è soltanto una conferma del suo talento già espresso lo scorso 15 febbraio a Riccione col primo posto ai Campionati Italiani Assoluti 2025 di Latin Style Categoria Over 50 organizzati dalla Federazione Italiana Danza sportiva e Sport Musicali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Laurenta Niculina Druta con l’amica e connazionale Verginia Iacobita

Sempre a Riccione, in occasione del Campionato Nazionale Assoluto Latin Style 2024, il 16 e 17 febbraio 2024 Laurenta Niculina Druta aveva già conquistato il primo posto da sola con 4 balli su 4 vincendo anche nel duo sincronizzato Latin Style over 31 sempre insieme all’amica Verginia Iacobita (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nata a cresciuta in Romania, dove lavorava come barista e commessa, Laurenta Niculina Druta ha 51 anni, è arrivata in Italia nel 2002 all’età di 28 anni e attraverso un’amica si è stabilita a Moricone dove oggi convive e lavora insieme al suo compagno Natale Tonelli, ex Presidente della Polisportiva Moricone Calcio, attuale presidente della Pro Loco e titolare del “Las Vegas Bar Sala Giochi”.

Fin da bambina Laura sognava davanti alla tv di diventare un giorno la regina dei balli latino-americani. Ma i soldi in casa erano pochi, per cui il sogno è rimasto tale fino all’arrivo a Moricone all’età di 28 anni.

Il sogno di “Laura” ha iniziato a concretizzarsi soltanto nel 2018, all’età di 44 anni, dopo l’incontro ad una festa in paese con Verginia Iacobita, anche lei romena e appassionata di danze latino-americane, ma patentata.

Tra le due è nata un’amicizia e hanno cominciato insieme a prendere lezione a Moricone, poi a Palombara Sabina e infine a Tivoli.

Un sodalizio, quello tra le due ballerine romene, risultato vincente nel 2022 in occasione del Campionato Mondiale disputato ad Atene in Grecia e dove Laurenta e Verginia si laurearono vice campionesse nel duo sincronizzato over 31.

Da allora “Laura” ha spiccato il volo nel Latin Style.