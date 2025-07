Nella mattinata di giovedì 10 luglio si è formalmente insediata presso l’Amministrazione Comunale di Vicovaro la Dottoressa Laura Mattiucci, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Roma.

La Vice Prefetto Aggiunto Laura Mattiucci è il Commissario Prefettizio di Vicovaro

E’ il Commissario Prefettizio designato dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, per la temporanea gestione dell’Ente Locale, disciolto a seguito della sentenza numero 5814 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata venerdì 4 luglio dal Consiglio di Stato (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nello Crielesi eletto sindaco di Vicovaro il 9 giugno 2024

Il Commissario assume i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

L’ex sindaco di Vicovaro Fiorenzo De Simone

Nata a Sora in provincia di Frosinone il 12 luglio 1990, a settembre 2022 la Dottoressa Laura Mattiucci aveva svolto il ruolo di sub commissario del Comune di Pomezia e da giugno scorso come Viceprefetto Aggiunto aveva assunto l’incarico di dirigente in posizione di Staff presso l’Ufficio di Gabinetto del Prefetto di Roma.