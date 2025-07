MARCELLINA – Incastrati i “campioni” di lancio del sacchetto dall’auto in corsa

Fine settimana di controlli sul territorio di Marcellina da parte degli Ispettori Ambientali dei Rangers d’Italia, l’Associazione che da agosto 2024 collabora con l’amministrazione comunale.

Gli Ispettori coordinati dal responsabile Antonio Lotierzo, coadiuvato dagli Ispettori Ambientali Edoardo Stazi e Cassandro Gregorio, hanno perlustrato le strade più soggette allo scarico incontrollato di rifiuti e in particolare al lancio del sacchetto dalle auto in corsa da parte degli “zozzoni”.

Durante i controlli in via della Stazione e in via Caolini sono stati rinvenuti vari sacchetti all’interno dei quali gli agenti Ambientali hanno scoperto documentazione utile per risalire ai trasgressori.

Si tratta di un italiano residente a Guidonia, di un nigeriano residente a Marcellina e di un altro italiano sul quale sono incorso accertamenti: per tutti e tre scatterà la sanzione e l’obbligo a ripulire il luogo deturpato.