CASTEL MADAMA – Gabriele De Santis terzo ai Campionati nazionali di Danza Sportiva

Un atleta di Castel Madama protagoniste nella Danza Sportiva.

Gabriele De Santis si è classificata terzo ai Campionati Italiani di Categoria 2025 organizzati dalla FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva) presso la Fiera di Rimini, da sabato 5 luglio a ieri, domenica 13 luglio.

Un traguardo elogiato dal Sindaco di Castel Madama Michele Nonni e dall’Assessore allo Sport, Stefano Scardala, per l’impegno, la dedizione e il talento dimostrati da Gabriele, che con questo risultato ha portato lustro alla comunità castellana.



“Sono orgoglioso del risultato conseguito dal nostro concittadino Gabriele De Santis – ha dichiarato il Sindaco Nonni – Questo podio ai Campionati Italiani non è solo un successo personale per Gabriele, ma rappresenta anche un grande motivo di vanto per tutta la nostra comunità. La sua dedizione, il suo talento e il suo impegno costante nel raggiungere questi traguardi sono un esempio straordinario per tutti i giovani di Castel Madama”.



“Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto da Gabriele De Santis – ha aggiunto l’Assessore Stefano Scardala – Questo terzo posto ai Campionati Italiani è la prova tangibile del suo duro lavoro e della sua passione. Gabriele è un esempio per i giovani del nostro paese e dimostra come la costanza e il talento possano portare a traguardi importanti. A nome dell’intera Amministrazione e della comunità di Castel Madama, gli auguriamo un futuro ricco di successi e soddisfazioni nel mondo della danza”.

L’Amministrazione Comunale annuncia che continuerà a sostenere e valorizzare le eccellenze sportive del territorio, riconoscendo l’importanza dello sport come veicolo di crescita personale e di promozione del benessere collettivo.