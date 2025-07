TIVOLI – Reunion Bikers, divieto di transito e sosta in piazza Garibaldi e in “Panoramica”

Sabato prossimo 19 luglio dalle ore 9 alle ore 24 l’Anfiteatro di Bleso a Tivoli ospiterà la Reunion Bikers, una serata unica che unisce rombi di motori, vibrazioni rockabilly e impegno solidale.

Si tratta di un raduno di moto custom e auto americane d’epoca per sensibilizzare sul tema delle malattie rare infantili grazie al lavoro del Comune di Tivoli e delle associazioni 8212 e MPM Gens, con il patrocinio della Regione Lazio.

L’ingresso all’Anfiteatro sarà libero dalle ore 18 fino a tarda notte, mentre Belvedere Gramsci e parte di Piazza Garibaldi, compresa l’area riservata al noleggio con conducente, accoglieranno l’esposizione di auto e moto;

Per questo con l’ordinanza numero 195 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì 10 luglio dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Francesco Rossi è stata disposta la temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale nella seguente zona:

PIAZZA GARIBALDI E BELVEDERE GRAMSCI – intera area di parcheggio a pagamento compresa l’area riservata al noleggio con conducente- :

– DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI INADEMPIENTI dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 19 luglio 2025 eccetto i mezzi partecipanti all’evento;

– DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 19 luglio 2025 eccetto i mezzi dei partecipanti all’evento.

L’ordinanza dispone inoltre che gli organizzatori predispongano specifico servizio d’ordine per la gestione delle soste nelle aree concesse sia per l’entrata che per l’uscita dei motoveicoli nel pieno rispetto della norme sulla circolazione contemplate nel vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione.

Per l’esposizione statica dei veicoli d’epoca in piazza Garibaldi (interno area pedonale) l’accesso e la sosta deve avvenire a velocità ridotta “a passo d’uomo”, i veicoli devono essere preceduti da personale a piedi per garantire che le operazioni avvengano in condizioni di sicurezza per i pedoni.

Un festival su due ruote e note vintage

L’evento si annuncia imperdibile: Harley‑Davidson, muscle car americane dagli anni d’oro e l’inconfondibile sound dei V‑twin daranno forma a un’atmosfera d’altri tempi.

Sul palco salirà Antonio Sorgentone, eccellenza del boogie‑woogie e rock’n’roll italiano, con oltre 600 concerti all’attivo in Italia e in Europa, tra cui Svezia, Germania, Belgio, Francia e Svizzera. Il musicista, noto per le sue performance incendiarie e lo stile retrò, ha recentemente annunciato sui suoi canali social una nuova ondata di live estivi, includendo con entusiasmo la tappa di Tivoli tra le più attese.

Ospiti e numeri da record

Tra gli ospiti di rilievo anche Mirko Frezza, attore romano e volto noto del grande schermo, recentemente protagonista dell’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi. Frezza è inoltre molto attivo nelle attività sociali, in particolare nelle periferie romane, dove promuove progetti di inclusione e recupero.

La sua presenza aggiunge prestigio a una serata che si preannuncia ricca di emozioni, musica e partecipazione. L’organizzazione prevede una partecipazione compresa tra le 20.000 e le 30.000 presenze, con appassionati provenienti da tutta Italia.

Più di un raduno: musica, food e cultura

– Street food e birra artigianale

– Stand tematici con tatuaggi, accessori biker e abbigliamento vintage

– La MotoBiblioteca Stop&Go, spazio culturale itinerante con presentazioni di libri a tema motocicletta

– L’anteprima ufficiale dell’Eternal City Motorcycle Show, che si terrà a Roma il 27 e 28 settembre presso La Nuvola (EUR)

Informazioni pratiche

Data: sabato 19 luglio 2025

Orari: dalle 18:00 a tarda notte

Luogo: Anfiteatro di Bleso, Tivoli

Ingresso: gratuito