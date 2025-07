TIVOLI – Donazione sangue all’Auditorium della scuola “Orazio”

L’Avis comunale di Tivoli in collaborazione con Udr Provinciale di Roma organizza una donazione di sangue per domenica 20 luglio dalle ore 7 alle ore 11 presso l’Auditorium della scuola “Orazio” di piazza della Queva a Tivoli Terme.

Si raccomanda ai donatori di fare colazione prima della donazione nei seguenti modi:

the, caffè, succo di frutta;

due fette biscottate con poco miele o marmellata;

non assumere latte o derivati.

Per prenotazioni, contattare i numeri: 377 3543506; 333 5080471; 348 1405564.

Avis ricorda che donare è un grande gesto di altruismo e di responsabilità, che consente di salvare vite e di monitorare la propria salute.

Donare il sangue vuol dire sottoporsi periodicamente a controlli medici gratuiti, riducendo il rischio di cardiopatie e colesterolemia. I donatori di sangue sono meno soggetti a cardiopatie (circa per il 33% in meno) e per l’88% ad attacchi di cuore, specialmente grazie ai livelli controllati di ferro nel sangue.

Inoltre, ogni volta che si dona, si può contribuire a salvare anche 3 o 4 riceventi. Una grande azione per il bene della Comunità.