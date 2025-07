ARSOLI – Musica e street food: tre notti con la “Festa della Birra”

Otto concerti con artisti internazionali e il meglio della musica romana, una grande varietà di birre a prodotti locali, tutto a ingresso gratuito.

Questa è la ventinovesima edizione della Festa della Birra di Arsoli che si svolge il 25-26-27 Luglio.

Organizzata dal “Gruppo Giovani Arsoli” vedrà esibirsi nella serata di venerdì 26 Luglio Il Muro del Canto e la BandaJorona.

BandaJorona arriva da Roma con la ricerca folktronica più eclettica a pura energia di synth, voce caparbia e organetto.

Il gruppo abbraccia testi che spaziano dal sociale al privato, dall’italiano al dialetto romanesco, dando vita a un progetto innovativo ed eclettico, in cui l’elettronica incontra il folk di matrice capitolina. L’evoluzione di una storia ventennale, fa migrare la musica di tradizione e di ricerca verso contesti sonori e ritmici a massima potenza di bpm, con intenso utilizzo di campionamenti e sintetizzatori in dialogo energetico con un organetto narrante.

Sabato 27 luglio sarà la volta di altre tre band: The Rumjacks, Alla Bua e Skasso.

Dal 1999 gli “Alla Bua” portano una riproposizione molto colorita del repertorio tradizionale salentino.

Esecuzioni spontanee, liberatorie, festose ed estemporanee.

Attivi dal 2008 i romani SKASSO sono tra le voci più energiche ed originali della scena ska italiana.

La prima forma originale della musica giamaicana è il loro grande amore, sia nei suoi classici suoni giamaicani degli anni ’60 che nelle forme accelerate del punk e della ‘new wave’ Two Tone della fine degli anni ’70.

Domenica 28 sul palco si alterneranno Cichoria, Leon Faun e Dani Faiv.

Gli stands offrono una grandissima varietà di birre alla spina: la linea completa del Birrifico del Doge; l’intera gamma di birre della tedesca Konigsbrau; da quesa edizione una selezione di birre dei birrifici Aimara e Birranova; la classica Guinness.

Grande attenzione anche alla parte gastronomica: sarà possibile cenare in piazza con le eccellenze dello street food e il meglio dei prodotti della cucina locale.

Concepita nel 1992, negli anni la “Festa della Birra di Arsoli” ha visto alternarsi sul palco artisti riconosciuti a livello mondiale (Chumbawuamba, Inti Illimani, Tonino Carotone, Eugenio Bennato, Modena city Ramblers, Mondomarcio).

Giunta alla sua 29esima edizione è un appuntamento fisso per gli appassionati di musica e gli amanti della buona birra.

Ogni anno migliaia di persone si riversano per le strade di Arsoli, in provincia di Roma, splendido paese medievale che Pirandello definì “Piccola Parigi”.

Tutti gli spettacoli ed i concerti sono gratuiti, così come gratuito è l’accesso all’area campeggio dotata di acqua, luce e servizi igienici.

Per arrivare ad Arsoli da Roma, basta prendere l’autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire a Vicovaro-Mandela e poi la Via Tiburtina seguendo le indicazioni per Arsoli. Altri collegamenti sono i treni da Roma-Tiburtina e Roma-Termini oltre agli autobus di linea da Ponte Mammolo.

L’evento è su Facebook, Instagram e Tik Tok come Festa della Birra Arsoli.