TIVOLI – Ennio Morricone, il figlio presenta il libro sul Maestro

Il prossimo 31 luglio, alle ore 18, nella suggestiva piazza del Tempio di Vesta a Tivoli, si terrà un appuntamento di grande rilievo culturale: la presentazione del libro “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre”, scritto da Marco Morricone, primogenito del Maestro, insieme a Valerio Cappelli, critico musicale del Corriere della Sera.

L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa e organizzata dal Rotary Club di Guidonia-Montecelio nell’ambito delle attività di Azione di Pubblico Interesse a favore della comunità.

A coordinare l’incontro sarà Gianni Cipriani, giornalista, scrittore e fondatore della testata Globalist.

Il presidente del Rotary Club, Americo Innocenti, ha espresso profonda soddisfazione per un evento che unisce cultura, memoria e impegno civile.

“Sono veramente entusiasta che nell’ambito dell’Azione di Pubblico interesse svolta dal Rotary Club di Guidonia Montecelio a favore della Comunità, si possa presentare quest’anno un Libro che riguarda un uomo eccezionale, amato in tutto il mondo, dal Titolo “Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre“, le parole di Americo Innocenti.

Il prossimo 31 luglio, nella splendida cornice della piazza del Tempio di Vesta in Tivoli, avremo la possibilità di ascoltare dalla voce del primogenito Marco il racconto originale ed emozionate di un genio, ma soprattutto di un uomo, che con la sua vita esemplare è motivo di riflessione per capire le difficoltà ad incontrarsi tra generazioni diverse e quindi utile anche per i più giovani che stentano ad avere punti di riferimento nel periodo attuale. Il libro è in sostanza il racconto di un viaggio lungo una vita, tra resoconti di prima mano e retroscena svelati.

Un Ennio Morricone come mai è stato raccontato prima, con la prefazione di Aldo Cazzullo.

Non mancano poi curiosità sul lavoro musicale svolto dal Maestro, tra colonne sonore dei film e musica assoluta, con il regalo veramente meraviglioso del brano inedito che si può ascoltare scannerizzando il QR all’interno del libro. Sarei felice che la nostra Comunità potesse accogliere questa iniziativa con grande partecipazione”.

Il libro, già accolto con grande interesse dal pubblico e dalla critica, propone un ritratto inedito e profondamente umano del premio Oscar Ennio Morricone: non solo il genio assoluto della musica, ma anche il padre e l’uomo, raccontato con autenticità da chi gli è stato accanto per tutta la vita.

L’appuntamento è per il 31 luglio alle ore 18.00 in piazza del Tempio di Vesta a Tivoli.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: 3381970347