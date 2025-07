Raccolgono i rifiuti di due bar, altrettante pizzerie e alimentari, un ristorante, una pescheria, un casalinghi e una merceria.

La prima isola informatizzata per la raccolta differenziata in via XXV Aprile, a Montecelio

Sono i 5 cosiddetti cassonetti “intelligenti” installati da quasi due anni in via XXV Aprile, a Montecelio, a servizio delle attività commercianti del Borgo medievale di piazza San Giovanni, piazzale Bruno Buozzi, via del Borgo, via del Passeggio, via del Sole, via Monte Albano, via Santa Maria e via Servio Tullio.

In realtà, quella che dovrebbe essere la prima isola informatizzata per la raccolta differenziata della città, inaugurata il 18 ottobre 2023, è una vera e propria discarica a cielo aperto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una immagine della situazione

A segnalarlo con tanto di documentazione fotografica alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è Mara C., una residente di Montecelio che da mesi scrive al Comune nella speranza di risolvere una situazione definita insostenibile.

I cumuli di spazzatura sono una forte attrattiva per cani, gatti e ratti

“I cassonetti “intelligenti” sono insufficienti – spiega la signora Mara C. – in quanto i commercianti sono tantissimi, quindi si formano cumuli di immondizia nauseabonda, con grande gioia di cani, gatti e ratti e pericolo per l’igiene pubblica.

Ovviamente ho parlato e scritto a tutti gli organi competenti, senza ottenere risposta.

Vi pare normale che siamo costretti, con questo caldo, a dormire con le finestre chiuse per la puzza?”.

“Ovviamente – prosegue Mara C. – c’è anche una buona parte di cittadini “zozzoni” e incivili che lasciano i loro sacchetti, tanto c’è il mucchio.

Ho trovato perfino due sedie di plastica, forse per sedersi a rimirare lo scempio. Capita di svegliarmi la mattina con una puzza immane, basti pensare soltanto agli scarti della pescheria.

L’immondizia resta lì da sabato mattina fino a lunedì alle ore 9.

Ma la Tekneko non potrebbe mettere, a turno, degli operai la domenica soltanto per quei cassonetti “intelligenti”?”.

Contattata telefonicamente, la Tekneko assicura un impegno per una maggiore pulizia durante il periodo estivo con un lavaggio più frequente e con lo svuotamento dei sacchi abbandonati intorno all’isola informatizzata anche la domenica, non previsto nel contratto d’appalto.