GUIDONIA – Giunta azzerata, Zarro: “Un anno e mezzo intenso per far ripartire la cultura sul territorio”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Il sindaco azzera la giunta: da domani revocati gli assessori , d a Claudio Zarro, ex assessore alla Cultura del Comune di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“In quest’anno e mezzo da assessore alla cultura ritengo che abbiamo raggiunto buoni obbiettivi sul nostro territorio. Un cambio di passo significativo e di rilancio nell’ambito delle attività culturali e delle politiche giovanili è stato fatto in questo lasso di tempo, in sinergia con il Sindaco, i consiglieri e l’amministrazione tutta.

Sopra, un’immagine del Festival di musica celtica Fairyland; sotto un evento estivo promosso dall’assessore Zarro

Ringrazio i cittadini, le associazioni e tutti i dipendenti dell’ufficio cultura, che hanno permesso tutto ciò.



A titolo esemplificativo: il bando per il Teatro Imperiale uscito proprio in questi giorni, il rilancio del nostro museo civico Lanciani, l’apertura dell’archivio storico, gli innumerevoli bandi che siamo riusciti a farci finanziare e che ci hanno permesso di promuovere eventi per la nostra città anche al di fuori delle nostre mura. Identità, radici e visione verso il futuro sono state le linee guida della mia e della nostra attività.

E stato un periodo intenso e gratificante, che mi auguro fortemente e vivamente di poter continuare a portare avanti, con lo stesso spirito che ha animato quest’anno e mezzo.



Nel caso questo percorso si dovesse interrompere, continuerò a svolgere la mia attività sul territorio, soprattutto al fianco dei cittadini, per il bene della nostra Comunità, come ho sempre fatto”.