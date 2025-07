GUIDONIA – I cent’anni di nonna Elia: ha stroncato il Covid senza vaccino

Nel quartiere è stata sempre considerata una donna saggia alla quale chiedere consiglio nei momenti difficili.

Si chiama Elia Magrini, abita a Villanova di Guidonia da quando la frazione era ancora denominata Le Sprete e oggi, venerdì 18 luglio, ha festeggiato il secolo di vita.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo omaggia Elia Magrini

Palloncini colorati, fiori, dolci e salati per gli ospiti, tra cui anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo intervenuto per lo straordinario traguardo con un omaggio floreale e una pergamena, Elia ha spento le 100 candeline circondata dall’amore delle due figlie, dei 12 tra nipoti e pronipoti e dei tanti amici.

E stasera sarà festa grande con una cena alla quale è invitato tutto il rione.

Elia Magrini è nata a Pisoniano il 18 luglio 1925 e oggi festeggia il secolo di vita

Nata a Pisoniano il 18 luglio 1925, Elia è la prima di 4 figli di Augusto Magrini e Giuseppina Rossi, due contadini genitori anche di un’altra femmina e due maschi.

Dopo la terza elementare Elia ha iniziato a lavorare in casa come sarta e all’età di vent’anni a Pisoniano si unì in matrimonio con Vittorio Rossi, un ragazzo cresciuto nel quartiere di Paterno, alla periferia di Tivoli, che lavorava come autista presso l’azienda di estrazione del travertino “Estraba”.

I novelli sposi si trasferirono a Villanova di Guidonia, dove sono nate le figlie Marisa nel 1948 e Daniela nel 1954 e dove Elia ha continuato il suo lavoro da sarta.

Nonna di 4 nipoti, bisnonna di 8 pronipoti, Elia è vedova da 14 anni e da allora abita in via Maremmana inferiore insieme a Marisa e Daniela, anche loro vedove dopo il decesso dei rispettivi mariti.

Delle origini contadine, nonna Elia conserva la scorza dura.

Le figlie raccontano infatti che durante la pandemia la pioniera di Villanova di Guidonia raccomandava loro di vaccinarsi per evitare il Covid-19, mentre lei preferì non farsi somministrare il siero.

Fatto sta che il virus non risparmiò Elia, ma lei riuscì a stroncarlo in una settimana senza conseguenze.

Tifosa della Lazio, nonna Elia è appassionata di calcio e di politica a tal punto da mettersi davanti alla tv per seguire la squadra del cuore, ma soprattutto i dibattiti su Rete 4.

La pergamena consegnata a nonna Elia dal sindaco Lombardo

“Carissima Elia – scrive il sindaco nella pergamena consegnata stamane alla presenza del consigliere comunale Mauro De Santis, anche lui originario di Pisoniano – il raggiungimento di questa età straordinaria rappresenta un traguardo importante, testimonianza della Sua longevità, saggezza ed esperienza di vita.

E’ dunque con grande gioia e commozione che, in qualità di Sindaco di Guidonia Montecelio, mi rivolgo a Lei in questa speciale occasione, per celebrare il Suo centesimo compleanno, porgendoLe i più sentiti auguri a nome di tutta la Città”.