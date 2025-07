VICOVARO – Elezioni comunali da rifare, il Movimento Idd: “Vittoria della Legalità”

In riferimento all’articolo VICOVARO – Annullate le elezioni comunali: si torna alle urne , dal presidente del Movimento Italia dei Diritti, Antonello De Pierro, e dal responsabile per la Valle dell’Aniene Enrico Pernier, riceviamo e pubblichiamo:

“Con la sentenza n. 5814/2025 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - il Consiglio di Stato ha accolto il nostro ricorso e annullato le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 a Vicovaro, riconoscendo gravi irregolarità nella presentazione della lista risultata vincente.

La decisione conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto: le regole che garantiscono la correttezza delle competizioni elettorali non sono formalità, ma garanzie di democrazia reale. L’assenza di elementi fondamentali sui moduli di raccolta firme – simbolo di lista, nomi dei candidati, validazione formale – ha reso impossibile accertare la consapevolezza degli elettori che li avevano sottoscritti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la forma è sostanza, perché assicura parità tra le forze politiche e trasparenza verso i cittadini. È questa la vera tutela della volontà popolare: una volontà libera, informata e rispettosa delle regole.

Tuttavia, siamo pienamente consapevoli dell’altro lato della medaglia: l’annullamento del voto ha anche l’effetto, doloroso ma necessario, di invalidare un risultato espresso alle urne. È un evento eccezionale, che non va né banalizzato né strumentalizzato. È giusto riconoscere che, nel frattempo, la nostra comunità ha vissuto un anno sotto un’amministrazione ora dichiarata illegittima, con tutte le incertezze che ne sono derivate.

Inoltre, i tempi della giustizia amministrativa – seppur inevitabili – sono lunghi, e hanno costretto Vicovaro a rimanere in una situazione di precarietà istituzionale per oltre dodici mesi. È un costo che ricade su tutti: cittadini, istituzioni, e sul senso stesso della fiducia democratica.

Ma proprio per questo, oggi più che mai, ribadiamo il senso profondo del nostro impegno: non per vincere a ogni costo, ma per garantire che ogni competizione elettorale parta dallo stesso punto per tutti, nel rispetto della legge e dei cittadini.

Ora si apre una nuova fase: la Prefettura nominerà un Commissario e si tornerà alle urne. Sarà il momento di voltare pagina con responsabilità, consapevolezza e fiducia.

Il Movimento Italia dei Diritti, con il suo presidente Antonello De Pierro e il responsabile per la Valle dell’Aniene Enrico Pernier, resterà vigile e attento sull’evoluzione della situazione, seguendola con grande scrupolo e senso civico.

Continueremo a difendere il principio di legalità e la piena trasparenza istituzionale, al fianco dei cittadini di Vicovaro, perché nessun diritto venga ignorato e ogni regola venga rispettata”.