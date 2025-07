TIVOLI – “Bellezza e Cultura” con il Professor Umberto Galimberti

Il secondo evento di ASI Cultura, programmato nel cartellone della rassegna VILLAESTATE 2025 presso il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, ha portato in dono dell’attentissimo pubblico presente (già soldout da diverse settimane) un gigante della cultura italiana; il Professor Umberto Galimberti con la lectio magistralis dal titolo: “La Bellezza. Legge segreta della vita”.

Un successo straordinario, oltre un’ora e mezza a ritmo incessante, con un excursus storico del concetto di Bellezza attraverso concetti filosofici, richiami alle varie forme di religione fino a esempi pratici del vivere comune.

Il Professor Galimberti ha tenuto incollati al discorso i fortunati 200 spettatori (limite massimo consentito per motivi di sicurezza dal Santuario) che sono riusciti a prenotare un posto, portando ciascuno in un viaggio introspettivo profondo sull’esistenza stessa della Bellezza, concludendo la dissertazione con un incitamento a farsi travolgere e “inquietare” dalla stessa per scoprire l’unico senso possibile della vita: Amare.

Un’organizzazione importante, imponente, magistralmente realizzata dai due Direttori Artistici, il Dottor Michele Cioffi Responsabile Nazionale Area Cultura ASI e la Dottoressa Elisabetta Pamela Petrolati Responsabile del Settore Multilateralismo Umanitario e Sociale ASI.