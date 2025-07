TIVOLI - Rami caduti e pulizia del verde, 5 mila euro per la bonifica

Il Comune di Tivoli commissiona interventi di pulizia e messa in sicurezza di aree pubbliche.

Lo stabilisce la determina numero 2116 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 25 luglio dal dirigente del Settore Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene affidato il servizio alla Ditta “Eco My Garden srl” di Via Empolitana a Tivoli per un importo complessivo pari ad 5.490 euro.

La ditta eseguirà la pulizia lungo la linea del ponte della Pace, la pulizia dell’area verde in Via del Pescheto nel quartiere di Campolimpido, la pulizia del verde dietro l’edificio sede del centro operativo comunale, oltre alla rimozione di un albero caduto a Campolimpido e di un ramo caduto in Piazza Garibaldi adiacente la ludoteca.