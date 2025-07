A lanciarla per la prima volta in passerella è stata la mamma che l’ha iscritta a sua insaputa ad un concorso di bellezza.

Una bellezza che non è passata inosservata.

Alexandra Efanov, 19 anni di Villalba, finalista regionale di “Miss Universe Italy”

Così Alexandra Efanov, 19 anni di Villalba di Guidonia, ha superato le selezioni regionali di “Miss Universe Italy 2025”, il concorso nazionale organizzato dall’Agenzia di moda “Muit Lazio”.

Sabato sera 26 luglio Alexandra è stata protagonista della Selezione tenutasi a Strangolagalli, in provincia di Frosinone, e ha conquistato la fascia che le spalanca le porte della Finale regionale del Lazio.

L’obiettivo di Alexandra è la Finale di Miss Universe Italy 2025 che si svolgerà dal 25 Agosto e culminerà con il grande evento finale il 31 Agosto nella splendida cornice di Villa Cafiero, dimora storica nel cuore di San Ferdinando di Puglia.

Un primo piano di Alexandra Efanov, già finalista di “Miss Guidonia 2025”

Cresciuta a Villalba di Guidonia, al quinto anno di studi presso l’Istituto Alberghiero del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta di Tivoli, attualmente Alexandra cura i Social dell’ex “Bambù”, la sorgente naturale di acqua solfurea di via Primo Brega a Tivoli Terme gestita dai genitori.

Da poco tempo ha intrapreso il percorso da digital content creator, cioè crea e diffonde contenuti digitali, come testi, immagini, video e audio per i Social media di tante altre piccole attività che vogliono crescere e farsi conoscere.

“In futuro vorrei diventare una ballerina e una modella/ fotomodella perché sono le mie passioni più grandi”, confessa Alexandra che lo scorso 6 luglio è stata una delle dieci finaliste nella quinta edizione di “Miss Guidonia”, l’evento organizzato da “Le Spose di…” nella suggestiva ed elegante “Villa Mura” di via Cristoforo Ferrari, in zona Casa Calda, a Guidonia Centro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Mia madre mi ha iscritta a Miss Guidonia senza dirmi niente – rivela Alexandra – Così ho iniziato il percorso da modella e, anche se non ho vinto la fascia, sono stata vista dagli organizzatori di Miss Universe Lazio e ho deciso di partecipare anche a questo concorso di bellezza che è il più importante di tutti.

Ho vinto la fascia e sono diventata finalista regionale di Miss Universo, chi la supera andrà in Puglia per la Finalissima di Miss Universe Italia e la vincitrice andrà in Thailandia un mese per concorrere con le miss di tutto il Mondo tra le quali verrà eletta la Miss Universo vera e propria.

Questo piccolo traguardo per me è stata un’emozione unica e un’esperienza che non dimenticherò mai e che porterò sempre nel cuore”.