MARANO EQUO – La “Street Band Smilf” alla festa della Madonna della Quercia

Evento gratuito lunedì 4 agosto in piazza Dante a Marano Equo, Borgo di circa 800 abitanti nella Valle dell’Aniene.

Un concerto della “Street Band Smilf”

In occasione dei solenni festeggiamenti della Madonna della Quercia il Comitato organizzatore ha invitato la “Street Band Smilf”, gruppo musicale noto per le rivisitazioni in chiave moderna della musica folkloristica e popolare, della musica disco-dance degli anni ’90 e delle hit italiane ed internazionali più ascoltate.

A partire dalle ore 22 la band allieterà Marano col suo repertorio di circa 120 brani, mentre il pubblico potrà degustare il ghiotto di pollo alla cacciatora di Tommaso Alfani.