GUIDONIA – Asfalto distrutto dalle radici dei pini: via al rifacimento del manto

Nella giornata odierna, venerdì primo agosto, sono in corso di svolgimento lavori di asfaltatura su un tratto di circa 120 metri di via dell’Albuccione, in corrispondenza del parco dove, recentemente, è stato effettuato l’abbattimento di alcuni pini.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo il comunicato, nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno su via Campania e Corso Italia, nel quartiere di Villalba.

Successivamente, evidenziano dall’assessorato ai Lavori Pubblici, gli interventi di riqualificazione stradale interesseranno via Gabelli, a Guidonia Centro.