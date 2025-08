BELLEGRA – Gusto e musica sotto le stelle: domenica 3 agosto c’è “Eccellenze in Tour”

Una serata d’estate da segnare in agenda: domenica 3 agosto 2025, a partire dalle ore 19:00, Bellegra ospita la prima edizione di “Eccellenze in Tour”, un evento che promette di unire sapori autentici, musica e artigianato in un’atmosfera magica sotto le stelle.

Organizzata dalla Pro Loco di Bellegra, l’iniziativa trasformerà Piazza del Municipio in un punto d’incontro conviviale per tutti: famiglie, gruppi di amici, turisti e appassionati di gastronomia locale.

IL MENU

Il menu della serata è un vero omaggio ai sapori tradizionali: bruschetta con olio extravergine o crema di olive; pasta all’amatriciana; arrosticini; formaggi del territorio; anguria fresca, birra e vino.

In più, per gli amanti del buon bere, ci sarà una selezione di bottiglie provenienti dalle migliori cantine locali, perfette per accompagnare ogni piatto. “Un abbinamento pensato per esaltare i sapori del menu”, spiegano dalla Pro Loco. Costo, 10 euro.

A fare da cornice alla cena, un DJ set che animerà la piazza con musica coinvolgente fino a tarda sera e un mercatino artigianale, dove curiosare tra creazioni fatte a mano e prodotti tipici.

SCOPRI LA MAGIA DI BELLEGRA

Situata a oltre 800 metri d’altitudine, Tra Tivoli e Subiaco, Bellegra è soprannominata la “Città dei panorami”: da qui lo sguardo si apre su scenari mozzafiato che vanno dalla Valle del Sacco ai Monti Simbruini. Il suo centro storico, con vicoli in pietra e scorci suggestivi, merita una visita prima di lasciarsi trasportare dal ritmo della festa.

“Eccellenze in Tour” è l’occasione perfetta per vivere Bellegra in una serata d’estate diversa dal solito: tra gusto, musica e la bellezza autentica di un borgo da scoprire.

Mercoledì 6 agosto altra serata attesa con il concerto di Riccardo Fogli.