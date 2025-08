ROMA – Tenta di rapire una bambina di 7 anni in strada: arrestato 44enne

Momenti di terrore a Roma nei pressi di Piazzale della Radio, dove un uomo ha tentato di rapire una bambina di appena 7 anni mentre la piccola camminava insieme alla madre.

L’episodio – reso noto solo oggi – è avvenuto nella serata del 27 luglio. A finire in manette un 44enne romeno senza fissa dimora e con precedenti penali, che in stato di ubriachezza ha cercato di strappare la bambina dalle mani della madre. La donna, sconvolta ma pronta a reagire, è riuscita a riprendersi la figlia e a rifugiarsi in un negozio vicino.

L’aggressore, tuttavia, non si è fermato: ha inseguito madre e figlia, brandendo una bottiglia e minacciandole. Alcuni passanti e il padre della bambina, giunto nel frattempo, sono riusciti a bloccarlo mentre sul posto stavano arrivando i carabinieri, allertati da diverse chiamate al numero di emergenza 112.

I militari del Nucleo radiomobile hanno fermato l’uomo, raccolto le testimonianze e la denuncia dei genitori, e lo hanno condotto in caserma. Il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.