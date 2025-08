A Fonte Nuova una serie di azioni per favorire l’invecchiamento attivo

La promozione di uno stile di vita sano e della pratica dell’attività motoria, la prevenzione delle condizioni di rischio e della progressione delle patologie tra la popolazione più anziana, sono tra gli obiettivi primari di ‘ABC – Autonomia, Ben Essere, Cultura per l’invecchiamento attivo’, un progetto ideato e promosso da CIAO LAB APS.

Dal 18 agosto al 12 settembre 2025 a Fonte Nuova sono aperte le iscrizioni all’iniziativa gratuita di carattere sociale che offre opportunità per la salute e favorisce nuove occasioni di partecipazione sociale e di solidarietà a tutti i livelli, anche intergenerazionali. Il progetto è destinato agli over 65 autosufficienti, con ISEE inferiore o uguale a 20.000,00 euro, residenti nel Lazio e che vivono da soli nel proprio domicilio.

L’importanza di incentivare la conoscenza di stili di vita “sani” e la pratica di attività motoria in tutte le fasce della popolazione è ampiamente documentata dal mondo scientifico, basti ricordare che la sedentarietà rappresenta, per importanza, il quarto fattore di rischio per le malattie di tipo cardiovascolare e che tali malattie rappresentano circa il 45% di tutte le cause di decesso. In Europa – e in Italia in particolare – la popolazione sta invecchiando rapidamente: negli ultimi vent’anni gli over 65 sono aumentati del 32% e gli ultraottantenni del 5% solo negli ultimi tre anni. Nel Lazio, nel 2023, gli over 65 rappresentano il 23,09% della popolazione, mentre nell’area del progetto sono il 18,35% (dati ISTAT). Se la promozione della salute ha senso e valore per qualunque segmento della popolazione, ancor più ne acquista nel caso della popolazione over 65. Il valore del progetto “ABC – Autonomia, Ben Essere, Cultura per l’invecchiamento attivo” risiede proprio nell’intenzione di incentivare la conoscenza e la diffusione di stili di vita “sani” e la pratica di attività motorie tra i cittadini più anziani del Comune di Fonte Nuova.

Da settembre 2025 a giugno 2026, l’iniziativa prevede una serie di attività gratuite di formazione e informazione che si terranno nel Comune di Fonte Nuova tra cui incontri, workshop su alimentazione, cucina e benessere, corsi di attività motoria, attività ricreativo – culturali e azioni di assistenza sociale e sociosanitaria domiciliare integrata, per garantire il massimo livello possibile di autonomia e benessere della persona anziana.

Il programma è consultabile sul sito di CIAO LAB (https://ciaolab.it/a-b-c-autonomia-benessere-cultura-per-linvecchiamento-attivo/) mentre tutti gli aggiornamenti della attività in calendario si trovano sulla pagina Facebook di CIAO LAB (https://www.facebook.com/ciaolabaps).

Il progetto, organizzato e promosso da CIAO LAB APS, Ente di terzo settore con finalità di solidarietà sociale, in partenariato con OPES APS, Associazione di Promozione Sociale, Ente di Servizio Civile Universale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI e CIP, e COTRAD ONLUS Cooperativa Sociale, è realizzato con il contributo della Regione Lazio – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Insieme per fare”.

L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Fonte Nuova.