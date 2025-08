GUIDONIA – La Primavera 4 riparte da Rocchi: grinta, lavoro e ambizione

È ufficialmente iniziata la stagione della Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 FC, che ha dato il via alla preparazione estiva con le prime corse e sedute atletiche a Rocca Priora, nella suggestiva cornice dei Castelli Romani. Un nuovo inizio che porta con sé entusiasmo, rinnovate ambizioni e un progetto tecnico ben definito, affidato a un volto noto del calcio italiano: Tommaso Rocchi, ex attaccante di Empoli, Lazio, Inter e della Nazionale.

“Sono molto motivato, entusiasta e pronto a dare il massimo – ha dichiarato Rocchi –. Il progetto del Guidonia Montecelio 1937 FC legato alla crescita dei giovani è molto interessante. Abbiamo iniziato con i test fisici e con i primi tocchi di palla, lavorando fin da subito su intensità, concentrazione e spirito di gruppo”.

L’ex bomber biancoceleste non ha nascosto l’importanza di questa tappa per i giovani calciatori: “È un passaggio fondamentale per la loro carriera, perché si avvicinano al mondo dei grandi e hanno l’opportunità di confrontarsi con dinamiche sempre più professionali. Con il mio staff stiamo lavorando per costruire una squadra unita, perché la coesione interna è ciò che ti permette di affrontare e superare le difficoltà. Il Guidonia Montecelio 1937 FC deve rappresentare un esempio anche sotto l’aspetto comportamentale”.

Accanto a Rocchi c’è Alessandro Iannuzzi, ex calciatore di Lazio, Vicenza e Milan, oggi vice allenatore della formazione Primavera: “Sarà un campionato nuovo e complesso per tanti motivi – spiega –. Dovremo confrontarci con avversari di qualità, ambienti di gioco diversi, nuove esigenze tattiche e ritmi serrati. Oltre a raggiungere risultati sportivi, vogliamo formare calciatori pronti ad affrontare il salto verso il professionismo”.

A fare da collante tra settore giovanile, prima squadra e territorio c’è il lavoro del responsabile e coordinatore Giovanni Maglione, che ha sottolineato la filosofia del club: “Ogni scelta è stata pensata per valorizzare il territorio, riconoscere il potenziale dei ragazzi e creare un ambiente stimolante. Dalle conferme ai nuovi arrivi, tutto è stato costruito in funzione della crescita dei nostri giovani”.

La strada è appena cominciata, ma l’obiettivo è chiaro: con passione, metodo e continuità, il Guidonia Montecelio 1937 FC vuole diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile laziale.