GUIDONIA – Auto cannibalizzata e abbandonata in campagna

Un’auto cannibalizzata e abbandonata in un sentiero di campagna.

E’ il bilancio del rinvenimento avvenuto stamane, martedì 5 agosto, a ridosso di via per Sant’Angelo, nel territorio comunale di Guidonia Montecelio.

A fare la scoperta sono stati gli agenti del Pronto Intervento Controllo del Territorio (Picot) della Polizia Locale della Città dell’Aria intervenuti prontamente sul posto a seguito della segnalazione del proprietario di un terreno adiacente alla strada che collega Guidonia Centro col Borgo di Sant’Angelo Romano.

Lungo la servitù che conduce al terreno del segnalante, i poliziotti hanno ritrovato la carcassa della parte anteriore e posteriore di un’auto, oltre a parte del tettino: stando ai primi rilievi, si tratterebbe dei resti di una Fiat Panda di colore grigio, presumibilmente rubata e cannibalizzata altrove, “spogliata” del motore, della carrozzeria e della tappezzeria, i rottami della quale sono stati scaricati in via per Sant’Angelo.

Agli agenti della Polizia Locale il proprietario ha riferito che i rottami sarebbero stati abbandonati nella mattinata di ieri, lunedì 4 agosto.

L’area è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso le indagini alla ricerca di indizi utili per risalire al proprietario della vettura e a chi l’ha “cannibalizzata”.