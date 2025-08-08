Daniele Capraro trionfa in Cina: 14 ori e 1 argento per il campione mentanese

Un’impresa straordinaria quella compiuta da Daniele Capraro, giovane atleta mentanese che continua a scrivere la storia dello sport italiano. Dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo nel 2023 e 2024, e quello di campione italiano assoluto nel 2025, Capraro ha brillato anche in Cina, portando a casa un medagliere da record.

Il 26 luglio, a Pechino, l’atleta ha conquistato ben 10 medaglie d’oro e 1 d’argento, dimostrando una superiorità tecnica e atletica che ha lasciato il pubblico internazionale senza parole. Solo pochi giorni dopo, il 30 luglio, ha replicato il successo a Tayuan, dove ha aggiunto altri 4 ori al suo palmarès.

Le sue vittorie sono state ufficialmente celebrate dalla Federazione Nazionale, che ha condiviso i risultati sui propri canali, confermando il prestigio dell’impresa. Il Comune di Mentana ha espresso con entusiasmo il proprio orgoglio per il giovane talento, definendolo una delle “nuove giovani leve” di cui la città può andare fiera.

Daniele Capraro non è solo un campione, ma un simbolo di dedizione, passione e orgoglio locale. Il suo successo internazionale è un esempio per le nuove generazioni e un motivo di celebrazione per tutta la comunità mentanese.