GUIDONIA – Incendi a Villanova e Villalba: intervento tempestivo evita il peggio

Nel pomeriggio, due incendi sono scoppiati in zone diverse di Guidonia Montecelio: il primo in via Maremmana, a Villanova, il secondo in viale Kennedy, a Villalba.

Grazie al pronto intervento della Polizia Locale, dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile, le fiamme sono state rapidamente domate. Il coordinamento efficace tra le forze in campo ha permesso di evitare che i roghi si propagassero, riportando in breve tempo la situazione sotto controllo.

Fiamme anche a Morlupo

Altro fronte di incendio sul versante di Morlupo dove sempre nel pomeriggio gli uomini della locale Protezione civile insieme alle squadre di Protezione Civile di Castelnuovo di Porto e Riano sono intervenuti in un incendio in via della Valle, vicino ai terreni già interessati dal fuoco nei giorni scorsi.

L’incendio è stato contenuto, nonostante le difficoltà nelle operazioni di spegnimento dovute alla conformazione del terreno. Sono rimasti attivi, infatti, un paio di focolai, impossibili da raggiungere col calare della notte. Nella mattina di domani sono già stati organizzati pattugliamenti per verificare la situazione.