Bimbo di 4 anni muore al Gemelli, era rimasto in auto sotto al sole

Un bambino di 4 anni è morto questa mattina, 11 agosto, all’ospedale Gemelli di Roma, dove era stato trasferito in condizioni critiche dopo un grave colpo di calore.

Il piccolo, figlio di turisti romeni in vacanza a Olmedo, nel nord-ovest della Sardegna, era stato trovato privo di sensi nella loro auto parcheggiata al sole, dopo essersi allontanato da casa durante un momento di distrazione dei genitori.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Alghero, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso. Il bambino sarebbe uscito autonomamente dall’abitazione approfittando del riposo pomeridiano dei genitori. Quando questi si sono accorti della sua assenza, hanno iniziato a cercarlo, trovandolo poco dopo all’interno della loro vettura, incosciente, probabilmente rimasta chiusa sotto le alte temperature estive.

I soccorsi sono stati immediati. Dopo un primo intervento sul posto, il bambino è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici hanno diagnosticato un grave stato di ipertermia dovuto a esposizione prolungata al caldo.

Venerdì sera, viste le condizioni stazionarie e la necessità di cure altamente specialistiche, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Gemelli di Roma. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, il piccolo è deceduto nella mattinata di oggi.