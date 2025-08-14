GUIDONIA – In fiamme una cascina e un casolare

Vasto incendio nella serata di oggi, giovedì 14 agosto, a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate verso le ore 20,40 all’interno di una cascina e un casolare e nel terreno circostante in via Pantano 48, la strada che collega Guidonia Centro e Villanova.

L’incendio sarebbe stato originato da materiale di risulta e balle di fieno.

I primi a notare le fiamme attraverso la telecamera territoriale di Protezione Civile sono stati i volontari dell’associazione di Protezione civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia” intervenuti con due squadre su una autobotte e un pick-up in supporto di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana.

Presenti anche due squadre dell’associazione di Protezione civile “VVAA-Volontari Valle Aniene Associati”.

La situazione sarebbe in fase di contenimento.