La Regione Lazio abilita oltre 500 farmacie per effettuare nuovi servizi per la salute

Lo screening per l’individuazione del diabete non noto, la ricognizione farmacologica ma anche il supporto nel trattamento della BPCO. Sono i nuovi servizi gratuiti disponibili presso oltre 500 farmacie della Regione Lazio, tra cui la Farmacia della Salute di Pietro e Francesca Tornaghi a Castel Madama, presente da oltre 80 anni sul territorio. L’iniziativa fa parte del nuovo progetto “Farmacia dei servizi” della Regione per rendere la salute più accessibile e vicina alla popolazione.

Individuazione del diabete non noto

Il diabete è una malattia che ha conseguenze gravi (che comporta ad esempio un rischio alto di infarto) ma in alcuni casi si può prevenire, soprattutto se si agisce nei tempi giusti. Per questo è fondamentale conoscere in anticipo i fattori di rischio. In farmacia potrete sottporvi a un rapido test online in grado di calcolare il rischio che avete di contrarre il diabete nel prossimo decennio. Se la probabilità è elevata verrete sottoposti subito al test di rilevazione della glicemia e in caso di valori alterati sarete indirizzati al medico per gli accertamenti: sapere di avere questa patologia è il primo passo per curarla e vivere meglio. Nel caso si tratti solo di una predisposizione invece, potrete agire in anticipo regolando di conseguenza alimentazione e stile di vita.

Servizio di ricognizione farmacologica

Quando si seguono più terapie farmacologiche contemporaneamente, come nel caso di pazienti affetti da diabete, ipertensione o con malattie oncologiche, può capitare di fare confusione o fare errori nella somministrazione dei farmaci, rischiando di compromettere così l’efficacia della cura. Con il servizio di ricognizione farmacologica il farmacista offre un’assistenza personalizzata, con un recap di tutti i farmaci prescritti e delle modalità di assunzione. Tutto viene spiegato, registrato e stampato. Dopo 3 mesi è previsto un follow up.

Servizio supporto pazienti con BPCO

Infine, il servizio per pazienti affetti da BPCO (broncopneumopatia–cronico-ostruttiva). In farmacia è possibile ricevere assistenza su come utilizzare il proprio inalatore in modo corretto. “Questi device spesso non sono semplici da utilizzare, soprattutto per le persone non più giovani e questo è uno dei fattori per cui su 100 persone affette da BPCO solo 15 seguono correttamente le proprie terapie” affermano Pietro e Francesca Tornaghi.