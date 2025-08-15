GUIDONIA – Simone è stato ritrovato e sta bene

Da lunedì 5 agosto non si hanno più notizie di Simone C., 48 anni, scomparso da Guidonia L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione lasciando a casa il furgone con cui era solito spostarsi. Da allora, nessun segnale: il cellulare risulta spento e cresce la preoccupazione tra familiari e amici.

A lanciare l’allarme è la famiglia, che teme per la salute di Simone: l’uomo ha infatti bisogno di assumere farmaci importanti e potrebbe trovarsi in difficoltà. L’appello è rivolto a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili.

L’ultima segnalazione risale proprio al 5 agosto. Al momento della scomparsa, Colantoni indossava una maglietta multicolore, pantaloni di una tuta blu ed era senza il suo abituale mezzo di trasporto.

Ha i capelli lisci castani, è alto circa 1 metro e 70 e pesa attorno ai 100 chili.

Chiunque abbia visto Simone o possa fornire dettagli utili è invitato a contattare il 112 oppure il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi al numero 388 189 4493.

“Ogni segnalazione può essere decisiva per riportarlo a casa”, è l’appello della famiglia e degli investigatori.

NOTIZIA AGGIORNATA

Il 48enne di Guidonia è tornato a casa a poche ore dell’appello della famiglia.