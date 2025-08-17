GUIDONIA – Esordio amaro tra i Pro: il Benevento vince nel finale

Prima uscita tra i professionisti per il Guidonia Montecelio 1937 FC, che esce sconfitto di misura dal confronto con il Benevento. La gara si chiude sull’1-0 in favore dei campani, grazie a una rete siglata da Lamesta nei minuti finali.

Match equilibrato, con un primo tempo avaro di emozioni e una ripresa più vivace, durante la quale entrambe le formazioni hanno avuto occasioni per sbloccare la gara. Alla fine, l’ha spuntata il Benevento, più cinico nei momenti decisivi.

Mister Ginestra, volto noto del panorama calcistico, nonostante la sconfitta potrà trarre indicazioni utili da questo esordio. Per il Guidonia si tratta di un punto di partenza da cui crescere e costruire, con l’obiettivo di trovare rapidamente il passo giusto nel nuovo contesto professionistico.

Foto by Benevento Calcio – Official website

(Daniele Di Cerbo)