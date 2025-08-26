FONTE NUOVA – Doveva risolvere il problema sosta, è diventato un problema in più

Paline divelte, corrimano distrutti e un incendio appiccato nel cuore della struttura: è lo scenario desolante che si presenta nel parcheggio multipiano di Piazza Aldo Moro, a Tor Lupara, nel Comune di Fonte Nuova.

Un’opera pubblica costata milioni di euro, mai inaugurata ne’ messa in funzione, se non per diventare teatro di continui atti vandalici.

La denuncia arriva da un cittadino esasperato: “Un parcheggio costato milioni di euro mai utilizzato se non da bande di giovani vandali che hanno rotto di tutto. Una vergogna a cielo aperto a Fonte Nuova”.

Non si tratta del primo episodio: già a gennaio il Tiburno aveva documentato lo stato di abbandono della struttura.

All’epoca erano stati segnalati idranti fuori uso, lance antincendio srotolate sul pavimento, plafoniere staccate, cavi elettrici tranciati, colonnine per il pagamento dei ticket distrutte e addirittura paline date alle fiamme.

Il parcheggio avrebbe dovuto aprire l’anno scorso, ma il taglio del nastro è stato annullato per presunti problemi burocratici.

Un’ulteriore battuta d’arresto in una lunga odissea iniziata oltre 18 anni fa, tra progettazioni infinite, fallimenti di ditte appaltatrici, contenziosi con i tecnici e lavori a rilento.

L’inaugurazione saltata

L’ultima comunicazione ufficiale da parte del Comune risale al 14 maggio 2024, quando si annunciava finalmente l’apertura del parcheggio.

Si sottolineava l’importanza dell’opera per migliorare la viabilità e la qualità della vita nel centro cittadino, a due passi dagli uffici comunali.

“Viene offerto ai cittadini un significativo aumento della possibilità di sosta nella parte centrale della città”, scriveva il Comune, “contribuendo così a migliorare la qualità della vita e a favorire lo sviluppo economico locale”.

Ma oggi, a distanza di mesi, il parcheggio rimane chiuso, vandalizzato e inutilizzabile. Una struttura fantasma che, più che risolvere i problemi di mobilità, è diventata simbolo di spreco e incuria.