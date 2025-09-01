SETTECAMINI – Furgone in fiamme sulla Tiburtina: strada chiusa per oltre due ore

Disagi alla viabilità sulla via Tiburtina a Settecamini.

Oggi pomeriggio, lunedì primo settembre, la corsia in direzione Roma è stata chiusa al traffico a seguito dell’incendio di un furgone nel tratto antistante gli studi Mediaset.

Non ci sono feriti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 17 un furgone in transito sulla Tiburtina e diretto verso la Capitale è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha domato l’incendio e le pattuglie del V Gruppo della Polizia di Roma Capitale, oltre a Carabinieri e Polizia di Stato.

Una volta accertato che il conducente fosse illeso, gli operanti hanno chiuso la strada all’intersezione tra la Tiburtina e via Casal Bianco, dirottando il traffico in direzione Roma all’interno del quartiere di Settecamini.

In tal mondo è stata garantita la sicurezza ai vigili del fuoco e agli operai addetti alla rimozione del furgone incendiato e dei detriti dalla strada.

La circolazione è tornata alla normalità poco dopo le ore 19,30.